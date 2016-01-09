После введения безвизового режима украинцы смогут пользоваться старыми паспортами с визами - МИД

В этом заверила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в интервью 5 каналу, передает Украинская правда.

Она опровергла слухи о том, что украинцы не смогут использовать старые паспорта с шенгенскими визами в них.

"Это не так. Они и дальше смогут пользоваться своими старыми паспортами, в которых есть визы – и они смогут ими пользоваться до конца срока действия этих виз", - сказала Зеркаль.

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"Конечно, для того, чтобы поехать в Европейском Союз – так, как и сейчас – у Вас могут спросить пограничники, есть ли у Вас обратной билет, есть ли у Вас бронирование в отеле, у кого Вы будете жить и когда Вы возвращаетесь назад. Они также могут спросить, есть ли у Вас полис страховой – для того, что убедиться, что Вы не составляете риска и что Вы не собираетесь остаться в Европейском Союзе", - уточнила она.

"Так же будет и по биометрическим паспортам", - сказала представительница МИД Украины.

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