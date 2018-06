Тимошенко: будем защищать позицию Украины

Кабинет министров готов защищать позицию Украины в вопросе использования шельфа Черного моря, однако ожидает противостояния со стороны других ветвей власти в Украине.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции, комментируя по просьбе УНИАН заявление представителей компании Vanco о намерении инициировать международную арбитражную процедуру против правительства Украины.

«Если надо, будет защищать позицию Украины в судах, мы ее будем защищать, в том числе и в международных», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер выразила сожаление, что в Украине «такие продажные руководители и чиновники», которые довели ситуацию до состояния, когда Украина сейчас должна бороться за свою территорию шельфа и возвращение месторождений.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2007 года было подписано соглашение между Украиной и Vanсo International Ltd. о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. Согласно условиям соглашения, Vanсo International Ltd. уступила свои права и обязанности по соглашению связанному с ней лицу - Vanco Prickerchenska Ltd.

25 апреля 2008 года Министерство охраны окружающей природной среды поручило Государственной геологической службе аннулировать специальное разрешение (№3183 от 5 декабря 2007 года) компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами - на геологические изучение, в т.ч. опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей нефти и газа на Прикерченском участке недр континентального шельфа Черного моря.

Сегодня, 12 мая, старший вице-президент Vanco Energy Company, член Совета директоров Vanco Prickerchenska Ltd. Джеф МИТЧЕЛ заявил, что Vanco Energy Company инициирует международную арбитражную процедуру против правительства Украины и считает незаконным приказ Министерства охраны окружающей природной среды (Минприроды) об аннулировании специального разрешения (лицензии) на пользование недрами в пределах Прикерченского участка в украинской части шельфа Черного моря.