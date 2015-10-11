Посол США может советовать, а мы должны преодолеть, – нардеп о коррупции в Генпрокуратуре

«Конечно, мы все видим, что корни зла – в Генеральной прокуратуре. Этот орган надо реформировать», – сказал Дидыч в эфире телеканала «112 Украина».

Он также напомнил о заявлении посла США Джеффри Пайетта о наличии коррупции в Генпрокуратуре, «а если это уже вышло на такой уровень, то, однозначно, что дыма без огня не бывает». «Их дело советовать – наше дело действовать. Существующая коррупция, играет на руку в первую очередь Путину – люди и так не верят в справедливость, а коррупция только усиливает разочарование», – сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что обращения народных депутатов в то же время Генпрокуратурой не рассматриваются и не расследуются.

«Народный депутат Владимир Парасюк обнародовал факт, что территория в 18 га земли одного из научно-исследовательских институтов продали всего за 17 млн ​​гривен. Разве можно такую ​​приватизацию позволить? Я за приватизацию, но она должна быть справедливой, проходить на открытых конкурсах», – сказал Дидыч.