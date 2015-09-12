Палица: Власть стремится угодить Путину

Сегодняшняя политика Администрации Президента и правительства работает в пользу Путина.

Об этом заявил член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Игорь Палица в эфире шоу Шустер.Live, что с недавних пор выходит на телеканале "1+1".

«Сегодня Путину ничего не надо делать, ему не надо военного конфликта. Мы сами себя доведем до краха. Мы сегодня убиваем идею добровольческого движения, добровольческих батальонов, которые первыми пошли на Донбасс защищать наше государство. У нас сегодня уровень коррупции достиг чрезвычайных высот. Сейчас государственная политика Администрации Президента и правительства делает то, что на руку Путину», – подчеркнул Палица.

«Я не согласен, что нам нужно ждать 3-5 лет пока Россия «загнется», а Путин умрет. Я не хочу, чтобы за счет Украины США и Европа добились распада России. Безусловно нужно, чтобы режим Путина пошел. Безусловно мы должны победить. Но почему за наш счет? Почему мы должны ждать? Пока режим Путина падет, наша сегодняшняя власть сама доведет Украину до краха», - добавил член политсовета УКРОПа.