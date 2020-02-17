Путин живет с проституткой по наущению бесов?

Расфуфыренная дура увела Владимира Путина из семьи, а все от того, что Вова и Людочка просто не знали, что такое настоящая любовь и семейные ценности, считает обер-прокурор Наталья Поклонская. По ее мнению, Людмила Путина простит мужа только тогда, когда он откажется от духовного наследия бесов и убийц, но что тогда будет с включением Бога в российскую конституцию?

Владимир Владимирович сбился с пути, развалил традиционную семью

Глава Российского государства в эти дни подвергается жесточайшей травле со стороны Церкви и ведущих государственных мыслителей современности, и опытная мать-одиночка Наталья Поклонская, считающая , что разрушение традиционной семьи Владимира Путина уходит своими корнями еще в 1917 год, когда вслед за бесами пришли и «Любовь и голуби», и злостная расфуфырка, и вот это все, - на общем фоне выглядит образцом понимания. Пришло время честно признать, что в какой-то момент Владимир Владимирович сбился с пути, развалил традиционную семью, завел себе то ли щекастую гимнастку, то ли маленького гиревика, то ли и вовсе занялся мучительным самоудовлетворением, - и с каждым днем увязает в этой трясине все глубже, подрывая таким образом саму основу вяликой российской высокодуховности...

Шквал общественного негодования начался по совершенно безобидному, на первый взгляд, поводу, и начал его сам Путин. Выступая на заседании рабочей группы по внесению Бога в конституцию , глава РФ заявил , что пока он президент, в России не будет «родителя №1» и «родителя №2», а будут «мама» и «папа». Владимир Владимирович, конечно, несколько упустил из виду тот момент, что его знаменитые подпольные дочки уже давно именуются «дочка №1» и «дочка №2», и ничего, однако, будучи известным ценителем шутки про бабушку с половыми органами дедушки, он не мог не напомнить подданным, что если бы не он, всем русским №1 еврогеи давно бы все отрезали, а русским №2, наоборот, позашивали. Народ был приятно шокирован, и с тех пор в каждом телевизоре только и говорили о том, как же это хорошо «мама» и как же это замечательно «папа», вместе дружная традиционная семья; даже Рамзанчик сказал , какой же это вах как правильно, магущэство, фундамэнт, харашо, а кто-то резонно заметил , что стоило Канаде поклониться украинским биндеровцам, как ею сразу же грубо овладели члены ЛГБТ, добрым молодцам урок.

Перед лицом такой опасности лидеры общественного мнения России естественным образом переключились на блуд и вообще все ли у папы и мамы по закону, совершенно как-то упустив из виду, что как раз у Путина и его Алины К. с этим делом все обстоит крайне противодуховно, ибо живут они в богомерзком гражданском браке. «Что, трудно зарегистрироваться, что ли? - возмущенно прокомментировал ситуацию глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. - У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает!».

Так Путин стал мужчиной с пониженной социальной ответственностью

Алина К., конечно, возмутилась, потому что ничего себе бесплатная, одних автоматчиков в охране сорок штук, но против правды не попрешь... Разрыдалась горько.

Руководство РПЦ пожалело блудницу. В тот же день Синод заявил , что бесплатные проститутки часто вовсе не виноваты в своей скотской жизни, ибо такие мужчины, как Путин, «отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму», более того, статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным Путиным, который ее использует.

Так Путин стал мужчиной с пониженной социальной ответственностью.

Услышит ли российский президент упреки святых отцов Церкви-матушки? Устыдится ли, распишется ль? Найдет ли в себе силы отринуть бесов и создать новую традиционную семью? Вернется ли к Людмиле на карачках? Включит ли в конституцию Бога? Ну, Бога, наверно, включит. Собственно, он его уже давно включил. А вот батюшки, кажется, дотрынделись.

Василий РЫБНИКОВ