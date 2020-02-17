Путин живет с проституткой по наущению бесов?Василий Рыбников
Расфуфыренная дура увела Владимира Путина из семьи, а все от того, что Вова и Людочка просто не знали, что такое настоящая любовь и семейные ценности, считает обер-прокурор Наталья Поклонская. По ее мнению, Людмила Путина простит мужа только тогда, когда он откажется от духовного наследия бесов и убийц, но что тогда будет с включением Бога в российскую конституцию?
Владимир Владимирович сбился с пути, развалил традиционную семью
Глава Российского государства в эти дни подвергается жесточайшей травле со стороны Церкви и ведущих государственных мыслителей современности, и опытная мать-одиночка Наталья Поклонская, считающая, что разрушение традиционной семьи Владимира Путина уходит своими корнями еще в 1917 год, когда вслед за бесами пришли и «Любовь и голуби», и злостная расфуфырка, и вот это все, - на общем фоне выглядит образцом понимания. Пришло время честно признать, что в какой-то момент Владимир Владимирович сбился с пути, развалил традиционную семью, завел себе то ли щекастую гимнастку, то ли маленького гиревика, то ли и вовсе занялся мучительным самоудовлетворением, - и с каждым днем увязает в этой трясине все глубже, подрывая таким образом саму основу вяликой российской высокодуховности...
Шквал общественного негодования начался по совершенно безобидному, на первый взгляд, поводу, и начал его сам Путин. Выступая на заседании рабочей группы по внесению Бога в конституцию, глава РФ заявил, что пока он президент, в России не будет «родителя №1» и «родителя №2», а будут «мама» и «папа». Владимир Владимирович, конечно, несколько упустил из виду тот момент, что его знаменитые подпольные дочки уже давно именуются «дочка №1» и «дочка №2», и ничего, однако, будучи известным ценителем шутки про бабушку с половыми органами дедушки, он не мог не напомнить подданным, что если бы не он, всем русским №1 еврогеи давно бы все отрезали, а русским №2, наоборот, позашивали. Народ был приятно шокирован, и с тех пор в каждом телевизоре только и говорили о том, как же это хорошо «мама» и как же это замечательно «папа», вместе дружная традиционная семья; даже Рамзанчик сказал, какой же это вах как правильно, магущэство, фундамэнт, харашо, а кто-то резонно заметил, что стоило Канаде поклониться украинским биндеровцам, как ею сразу же грубо овладели члены ЛГБТ, добрым молодцам урок.
Перед лицом такой опасности лидеры общественного мнения России естественным образом переключились на блуд и вообще все ли у папы и мамы по закону, совершенно как-то упустив из виду, что как раз у Путина и его Алины К. с этим делом все обстоит крайне противодуховно, ибо живут они в богомерзком гражданском браке. «Что, трудно зарегистрироваться, что ли? - возмущенно прокомментировал ситуацию глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. - У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает!».
Так Путин стал мужчиной с пониженной социальной ответственностью
Алина К., конечно, возмутилась, потому что ничего себе бесплатная, одних автоматчиков в охране сорок штук, но против правды не попрешь... Разрыдалась горько.
Руководство РПЦ пожалело блудницу. В тот же день Синод заявил, что бесплатные проститутки часто вовсе не виноваты в своей скотской жизни, ибо такие мужчины, как Путин, «отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму», более того, статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным Путиным, который ее использует.
Так Путин стал мужчиной с пониженной социальной ответственностью.
Услышит ли российский президент упреки святых отцов Церкви-матушки? Устыдится ли, распишется ль? Найдет ли в себе силы отринуть бесов и создать новую традиционную семью? Вернется ли к Людмиле на карачках? Включит ли в конституцию Бога? Ну, Бога, наверно, включит. Собственно, он его уже давно включил. А вот батюшки, кажется, дотрынделись.
Василий РЫБНИКОВ