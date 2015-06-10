Суд будет избирать меру пресечения нардепу Мельничуку в закрытом режиме

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья удовлетворила ходатайство стороны обвинения.

"Следственный судья может закрыть судебное заседание, если осуществление производства в открытом заседании может привести к разглашению тайны, охраняемой законом. Сейчас проводится досудебное расследование в этом производстве, во время этого судебного заседания будут рассматриваться показания лиц, которые предоставлялись в этом производстве, которые составляют тайну следствия. Поэтому я считаю, что на этой стадии эти показания и доказательства являются тайной следствия и не подлежат разглашению свободных слушателей и прессы", - сказал прокурор.

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В свою очередь защита выступила категорически против этого ходатайства. Однако судья решила удовлетворить ходатайство прокурора.

Против заседания в закрытом режиме выступили общественные активисты, которые вызвали наряд милиции, ссылаясь на то, что суд не вправе проводить закрытое заседание и поэтому совершает преступление.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест.

Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона «Айдар» Мельничуку, - создание преступной организации.

И.о. генерального прокурора Владимир Гузырь, выступая в ВР, сказал, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.

Сегодня адвокат депутата Игорь Мельник заявил, что Генпрокуратура будет требовать от суда установить денежный залог в несколько сотен тысяч гривень в качестве меры пресечения для Мельничука.