Суд будет избирать меру пресечения нардепу Мельничуку в закрытом режиме
Печерский районный суд Киева решил в закрытом режиме рассматривать вопрос относительно избрания меры пресечения народному депутату Сергею Мельничуку.
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья удовлетворила ходатайство стороны обвинения.
"Следственный судья может закрыть судебное заседание, если осуществление производства в открытом заседании может привести к разглашению тайны, охраняемой законом. Сейчас проводится досудебное расследование в этом производстве, во время этого судебного заседания будут рассматриваться показания лиц, которые предоставлялись в этом производстве, которые составляют тайну следствия. Поэтому я считаю, что на этой стадии эти показания и доказательства являются тайной следствия и не подлежат разглашению свободных слушателей и прессы", - сказал прокурор.
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В свою очередь защита выступила категорически против этого ходатайства. Однако судья решила удовлетворить ходатайство прокурора.
Против заседания в закрытом режиме выступили общественные активисты, которые вызвали наряд милиции, ссылаясь на то, что суд не вправе проводить закрытое заседание и поэтому совершает преступление.
Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест.
Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона «Айдар» Мельничуку, - создание преступной организации.
И.о. генерального прокурора Владимир Гузырь, выступая в ВР, сказал, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.
Сегодня адвокат депутата Игорь Мельник заявил, что Генпрокуратура будет требовать от суда установить денежный залог в несколько сотен тысяч гривень в качестве меры пресечения для Мельничука.