ГПУ будет требовать меру пресечения для Мельничука в виде денежного залога – адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам депутат и его адвокаты заявили после посещения Генеральной прокуратуры.

Они утверждают, что сегодня во время посещения ГПУ не подписали ни одного документа, поскольку следователь ведомства не предоставил юридического документа, который бы свидетельствовал о разрешение Верховной Рады на привлечение Мельничука к уголовной ответственности.

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В частности, как отметил адвокат Игорь Мельник, следователь ГПУ не предоставил документа, который бы свидетельствовал о том, что председатель ВР Владимир Гройсман подписал представление о разрешении на привлечение к уголовной ответственности его клиента Мельничука. В этой связи адвокат считает, что все дальнейшие действия в отношении производства против Мельничука не лежат в правовой плоскости.

“На 11 часов 55 минут народный депутат Сергей Мельничук не получил на руки письменного документа, заверенного печатью Верховной Рады, подписью Гройсмана о том, что с него снята депутатская неприкосновенность”, - сказал Мельник.

Поэтому, по словам адвоката, Мельничук считает себя народным депутатом, с которого не снята депутатская неприкосновенность.

Также защитник добавил, что сегодня следователь не вручил депутату сообщение о подозрении или повестку на судебное заседание по избранию меры пресечения. По словам Мельника, следователь считает, что уведомление о подозрении уже полученное.

Зато Мельник продемонстрировал журналистам ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения Мельничуку, предоставленное следователем. В ходатайстве говорится об избрании меры пресечения Мельничуку в виде залога. Мельник добавил, что речь идет о достаточно крупной сумме залога - в несколько сотен тысяч гривен.

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“Мы знаем позицию Генеральной прокуратуры о том, чтобы установить залог в несколько сотен тысяч гривен. Однако обращаю внимание на то, что Мельничук является командиром батальона “Айдар”, а не бизнесменом. А сегодня Верховной Радой выдан документ о доходах Мельничука, что он за полгода получил 38 тыс. 676 грн и уплатил с этой суммы налог 5 тыс. 447 грн. Поэтому мы будем ходатайствовать, если прокуратура захочет залог, чтобы залог был в пределах его доходов”, - сказал Мельник.

По его словам, такая высокая сумма залога является несправедливой.

Адвокат Мельничука также подозревает, что силовики хотят создать искусственные основания, чтобы обвинить Мельничука в уклонении от следствия путем одновременного вызова его в органы прокуратуры, так и в органы милиции, чтобы впоследствии обвинить Мельничука, что он не пришел по вызову и иметь основания для заявлений об уклонении его от следствия.

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Сам Мельничук заявил, что готов прийти в суд для избрания ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест.

Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона «Айдар» Мельничуку, - создание преступной организации.

И.о. генерального прокурора Владимир Гузырь, выступая в ВР, сказал, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.