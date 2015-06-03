Рада сняла с Мельничука неприкосновенность, но провалила голосование по его аресту

За предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 262 народных депутата из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе группа "Возрождение", а из группы "Воля народа" проголосовал только один народный депутат.

За задержание Мельничука проголосовали только 32 (при необходимых 226 - УНИАН) из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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За арест Мельничука проголосовали только 16 (при необходимых 226 - УНИАН) из 318 зарегистрированных в зале депутатов.

Как сообщал УНИАН, основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона «Айдар» Мельничуку, - создание преступной организации.

Выступая в Верховной Раде и.о. генерального прокурора Украины Владимир Гузырь заявил, что Мельничук причастен к противоправным действиям не в зоне боевых действий.