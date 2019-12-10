Пять основных факторов ошеломляющей победы Путина на нормандском саммите

Прекрасная физическая форма головы, рукопашная и бассейная подготовка, таежное бродяжничество, умение найти в горах сакральный гриб-шойгомор, настоящее мужчинство хоккейного бомбардира, щукарская удача, красота, молодость, гигантский рост - все эти качества позволили президенту России Владимиру Путину добиться разгромной победы над гидрой украинского империализма в Париже. Но это только то, что, как говорится, лежит на поверхности.

Российские СМИ копают глубже, вплоть до утраченных ныне секретных методик КГБ по управлению солнцем, которыми в совершенстве владеет лучший из разведчиков нашего времени. Какие же, на первый взгляд, неочевидные, но крайне важные, факторы способствовали ошеломляющей победе многоопытного Владимира Владимировича Путина над Украиной, Германией и Францией в ходе судьбоносной Нормандской Битвы? Перечислим ниже главные из них.

Путин - лучшее, что случилось с миром за всю его историю

1. У Путина была Самая Большая Машина-Лимузінъ, что с точки зрения психологии, как известно, гармонирует не только с размером мужского полового достоинства пассажира, но и вяличием породившей его страны. Легенда гласит, что Самая Большая Машина-Лимузінъ была собрана православным мастером-гигантоманом из тщательно перебитых деталей от «роллс-ройса» без единого гвоздя, токмо на яичных желтках, а чтобы православный мастер не смог повторить это диво, Путин велел его ослепить своим великолепием. Что касается остальных так называемых глав государств, то Меркель прибыла на подержанной немецкой иномарке, Зеленский - на позорном «Рено», который в российской прессе сразу же назвали «Реношкой», выделенной украинскому президенту из жалости; нищеброд Макрон вообще пришел пешком и, по слухам, долго упрашивал Путина дать ему подудеть в клаксон, но клаксон, как назло, сломался, и Путин вежливо ему отказал, чем сразу же убил еще двух зайцев на Елисейских полях.

2. Сразу по прилету во Францию Путин выкатил над ней солнце. «Солнце вышло ради Путина? Погода резко изменилась перед появлением президента России в Париже», взволнованно написали про это российские СМИ. Совпадение? Не думаем. Какое же это совпадение, когда «президент России спускается по трапу самолета, в этот момент резко выглядывает солнце»! Лишь немногие заметили, что когда Владимир Владимирович ступил на трап той ногой, что короче, у него за ухом лопнула подтяжка губы, и по этому сигналу патриарх Кирилл на углу у Патриарших ударил в специальную гиперзвуковую рынду, чем явил французам не только чудо явления беспилотного солнца, но и прозрачный намек на прописную истину «солнце светит над Парижем, но не радует оно парижан», а Украине и вовсе каюк.

3. Путин, со свойственной ему склонностью к применению геополитического дзюдо, вышел из туалета в ходе саммита в откровенную раскоряку. С ним вышли еще шесть человек, что породило еще больше вопросов, в частности, как они все туда влезли, обошлось ли без мужских излишеств (похоже, что нет) и не ржал ли Лавров, по своему обыкновению, в умывальник. Доходящая походка дряхлеющего мачо, ранее неоднократно доказывавшего, что он может выйти живым даже из неравной схватки со щукой-семихвосткой, особенно на берегу, породила в геополитических соперниках России противоестественную жалость к угасающему атлету, а этого-то Путину было и надо! Расслабившись и растрогавшись тем, что эта могучая кучка хотя бы еще в состоянии сходить в туалет, пусть даже и с шестью помощниками, вражеские участники саммита стали легкой добычей в руках хитроумного президента России. «Как прошло?» - с легкой тревогой спросили у Путина русские журналисты. «Хорошо, - улыбнулся Владимир Владимирович, - по-деловому». Так держать!

4. Цитирование детских стишков типа «А у нас в квартире газ» не только укрепило поверхностное впечатление окружающих насчет глубины деменции хромого туалетного утенка, но и лишний раз показало неспособность оппонентов вести дискуссию с Владимиром Владимировичем Путиным на его интеллектуальном уровне, уходящем корнями туда, куда им еще расти и расти. Правда, Зеленский, по слухам, вроде бы как собирался возразить что-то типа «а у нас водопровод, вот!», но вопросы Крыма на саммите не поднимались, да и победа Путина в тот момент была уже очевидна для всех.

5. Когда Владимир Владимирович Путин ворочал подпружиненными жвалами так называемого лица в ответ на беспардонный вопрос насчет варварского отстранения России от международных спортивных турниров вследствие переизбытка вяличия в анализах, Меркель и Макрон хихикали между собой, бросая на Путина косые восторженные взгляды. Это наглядно доказывало, что Путин - лучшее, что случилось с миром за всю его историю. Таким образом, российский президент легко переиграл украинского коллегу даже на его комическом поле. Это уже был чистый разгром.

Всех желающих помочь украинской армии показать российским боевикам на Донбассе, что такое настоящий разгром, просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ