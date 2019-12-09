Россия отстранена от участия во всех международных турнирах на четыре года

Такое решение включает в себя Олимпиады и чемпионаты мира.

Исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно одобрил рекомендации комитета WADA по соответствию по санкциям в связи с подменой допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.

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Об этом сообщает Inside The Games.

В понедельник, 9 декабря, в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение лишить организацию этого статуса было принято единогласно.

Таким образом, Россия на четыре года отстранена от участия во всех крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Помимо участия в международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира, Россия не сможет принимать крупные соревнования. Срок этого отстранения - также четыре года.

Стоит отметить, что наказание не коснется выступления России на Евро-2020.

Российские чиновники не смогут посещать Олимпиады и другие международные турниры. РФ не сможет подать заявку на проведение Олимпиады-2032, а российские спортсмены не будут выступать под своим флагом.

Допуск "чистых" от допинга россиян к соревнованиям в нейтральном статусе должны определить в WADA позже, если это вообще будет возможно.

Глава WADA Крэйг Риди уже заявил в комментарии The Independent, что доказательства были неоспоримыми:

"Были предоставлены очень убедительные доказательства того, что манипуляции и удаление части данных имели место. Некоторые из них были произведены почти одновременно с тем, как мы были в Московской лаборатории в январе 2019 года. Если это было так, то я очень разочарован, ведь в сентябре 2018 года было принято решение восстановить РУСАДА, чтобы изучить данные, которые в итоге кто-то подделал".

Напомним, WADA удалось узнать про удаленные пробы благодаря базе данных, которую организации предоставил информатор Григорий Родченков. Россия в начале 2019 года передала свою версию этой базы по условиям восстановления статуса РУСАДА, после чего были обнаружены несоответствия.

УНИАН ранее сообщал, что в России признали массовую подмену допинг-проб.