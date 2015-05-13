Специальный статус для Донбасса и выборы так же важны, как и отвод вооружения - генсек НАТО

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что специальный статус для Донбасса и выборы так же важны, как и отвод тяжелого вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания Комиссии НАТО-Украина.

"Очень важно, чтобы Минские соглашения были реализованы полностью. Это означает соблюдение режима прекращения огня всеми сторонами. Это означает отвод тяжелого вооружения, а также означает, что наблюдатели ОБСЕ должны иметь полный доступ и гарантии безопасности, в которых они нуждаются для надлежащего наблюдения за осуществлением соглашения о режиме прекращения огня", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеВыборы на Донбассе могут пройти после стабилизации ситуации на линии соприкосновения

По его словам, это также имеет отношение к политическим положениям Минских соглашений, которые должны быть полностью реализованы. "И конечно это включает, что регион Донбасса должен иметь специальный статус и выборы, которые должны состояться", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО выражает поддержку для внедрения всех составляющих Минских соглашений.