Меркель: полного прекращения огня на Донбассе пока что не произошло

Об этом перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Би-би-си. "Учитывая принятые в феврале минские соглашения, мы должны признать, что мы сейчас не достигли того пункта, где хотели бы быть. Полного прекращения огня так и не состоялось", - констатировала канцлер Германии.

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При этом она добавила, что на пути к миру Украина заслужила всяческую поддержку, и Берлин хочет ее предоставить, передает DW.DE.

В свою очередь Петр Порошенко отметил, что Украина стремится выполнить все 13 пунктов минских договоренностей, добиться полного установления режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.