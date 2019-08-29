Foreign Policy: Демократия Украины уже почти стала «взрослой»

Если новый украинский президент расширит наследие своего предшественника, он может достичь успеха в дальнейшем ускорении роста украинской экономики и приближении страны к Западу.

С тех пор, как Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, многие наблюдатели сосредоточили свое внимание на нем. И это можно понять. Но реальная история украинской политики заключается в сплетении трех сил, которые только частично чувствительны к воздействию Зеленского. Это политические и экономические институты, гражданское общество, а также политические и экономические элиты.

Успех нового президента Украины в значительной степени будет зависеть от того, насколько умело он разыграет карты, которые оказались в его руках. Об этом на страницах Foreign Policy пишут профессор политологии Университета Рутгерса-Ньюарк Александр Мотыль и профессор кафедры государственного управления и международного развития Университета КИМЕП Деннис Солтис.

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Они отмечают, что несмотря на всю критику, предыдущий президент Петр Порошенко консолидировал украинское государство, народ, демократию и экономику. Он развернул страну в сторону Запада, спас Украину от армии и наемников России, которые вторглись в восточные регионы. Он занимался строительством армии, попытался реформировать полицию и спецслужбы, а также рационализирует цены на энергоносители. Также за время его президентства начались реформы в системе образования и здравоохранении, а также поощрялось возрождение украинского языка и культуры. Украинская православная церковь стала независимой от Московского патриархата, а местные органы власти получили больше ресурсов.

Несмотря на все провалы Порошенко, Украина сегодня остается центристской демократией с распределением власти между более или менее независимыми и автономными ветвями власти. Законодательная, исполнительная и судебная ветви играют по правилам Конституции или хотя бы ссылаются на нее, когда пытаются оправдать свои нарушения. Левые и правые экстремисты, которые отвергают демократические правила игры, смогли получить лишь мизерную поддержку населения. Такие силы в Украине поддерживают значительно меньше, чем в Германии или Франции.

Украина также имеет хоть и несовершенную, но рыночную экономику. Олигархи до сих пор здесь играют большую роль. Но в целом система капиталистическая и характеризуется динамикой, в частности в сфере ІТ, аграрной и текстильной промышленности. ВВП растет уже более чем два года, несмотря на то, что стране приходится вести войну. А 1,6 миллиона человек были вынуждены переселиться в другие регионы.

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Тот факт, что демократические и рыночные институты уже есть, Зеленский может сфокусироваться на том, чтобы их реформировать, а не строить с нуля. Он также может получить приверженность международного сообщества инвесторов, потому что его обещания провести реформы опираются на твердый фундамент. Вместе с тем, эти институты будут сдерживать Зеленского и усложнять реформы, нацеленные на широкомасштабные изменения.

Обозреватели, которые следят за Украиной, согласно поздней традиции политической теории Сэмюэла Хантингтона, встревожены тем, что неопытные демократии склонны к «чрезмерному» вмешательству приходских общественных групп, чьи завышенные требования могут «перегрузить» слабые государственные институты и вызвать политическую нестабильность. В случае Украины такие взгляды не работают, но не потому, что ее государственные институты сильны.

У Украины есть политически умеренное гражданское общество, которое быстро модернизируется. Оно часто демонстрировал свой интерес к универсальным ценностям и политической светскости. Кроме того, в противовес тому, как Кремль пытается выставить Украину антисемитской и этнически нетерпимой страной, русскоязычный кандидат еврейского происхождения смог одержать на выборах аж 73% голосов. Хорошее управление и экономика интересовали украинских избирателей, а не этническое происхождение кандидатов. И этот сигнал повторился во время парламентских выборов.

Проще говоря, украинское государство опирается на более прочный фундамент, чем западные аналитики часто думают. Потому что она состоит из консолидированных институтов, которые поддерживает национальный консенсус гражданского общества. Демократия работает так, как должна. Она стабилизируется и становится для общества благом, к которому стоит стремиться.

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Энергичное гражданское общество дает Зеленскому возможности. Он может использовать стремление населения провести глубокие институциональные и экономические реформы, тем самым преодолев сопротивление элит и институциональные блокировки. Вместе с тем, новый президент Украины стал заложником своей предвыборной риторики, обещая немедленные положительные изменения и обуздание коррупции. Ожидания населения очень высокие. Давление на президента со стороны общества будет большим. Поэтому определенного разочарования избежать не удастся.

Авторы напоминают, что партия Зеленского «Слуга Народа» получила большинство в парламенте. Однако, вызовом станет способность взаимодействовать с гражданским обществом в проведении эффективных реформ, чтобы избежать разочарования, которое может подорвать легитимность.