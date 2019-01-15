Порошенко: Томос - это победа Украины, возможно, более важная, чем победа на фронте

Президент считает получение Томоса Украиной фундаментом построения государства.

Президент Украины Петр Порошенко предположил, что получение Томоса имеет для Украины не меньшее историческое значение, чем победа на фронте.

Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями бизнеса и общественности в Волынской области, которую транслировал телеканал "Прямой".

"Наш путь - в Евросоюз. Путь наш - к НАТО. Путь наш - к миру и благосостоянию, к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан. Еще раз говорю, мы доказали всему миру, что мы способны одерживать победы на этом пути. Ибо, еще раз вернусь к Томосу, это победа Украины и поражение России, возможно, не менее, а, может, и более важная, чем победа на фронте. Ведь это есть фундамент построения государства. И именно поэтому сейчас для нас это так важно", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.