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Порошенко: Томос - это победа Украины, возможно, более важная, чем победа на фронте

15:35, 15 января 2019
Политика
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Порошенко сравнил важность получения Томоса и победы на фронте / Скриншот "Прямой"

Президент Украины Петр Порошенко предположил, что получение Томоса имеет для Украины не меньшее историческое значение, чем победа на фронте.

Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями бизнеса и общественности в Волынской области, которую транслировал телеканал "Прямой".

"Наш путь - в Евросоюз. Путь наш - к НАТО. Путь наш - к миру и благосостоянию, к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан. Еще раз говорю, мы доказали всему миру, что мы способны одерживать победы на этом пути. Ибо, еще раз вернусь к Томосу, это победа Украины и поражение России, возможно, не менее, а, может, и более важная, чем победа на фронте. Ведь это есть фундамент построения государства. И именно поэтому сейчас для нас это так важно", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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