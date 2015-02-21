В список отстраненных от аккредитации в Украине попали более 100 российских СМИ

Служба безопасности Украины включила в перечень временно запрещенных для аккредитации при государственных структурах Украины более 100 российских средств массовой информации.

Об этом сообщила УНИАН спикер СБУ Елена Гитлянская в ходе открытия выставки «Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины» на Михайловской площади в центре Киева.

По ее словам, в этот перечень после проверки содержания попали телеканалы, информационные агентства, печатные издания и интернет-ресурсы, зарегистрированные в Российской Федерации, включая каналы «НТВ», «Первый канал», «Россия 1» и «Лайф-Ньюз».

«Список составлен и 19 февраля передан в аппарат Верховной Рады. В списке более 100 СМИ. Решение по каждому принималось отдельно, после тщательной проверки контента», - сказала Гитлянская.

По ее словам, перечень СМИ составлен в рамках исполнения постановления Верховной Рады «О временной приостановке аккредитации журналистов и представителей некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах государственной власти Украины».

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада Украины приняла Постановление о временной приостановке аккредитации журналистов и технических работников некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах государственной власти Украины (№1853).

Как отметила один из авторов постановления, депутат от "БПП" Ирина Фриз, некоторые российские СМИ ведут информационную войну против Украины и украинского народа даже внутри нашей страны.

В соответствии с постановлением, Служба безопасности Украины должна определить перечень средств массовой информации РФ, для работников которых необходимо приостановить аккредитацию при органах государственной власти Украины.

17 февраля председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подписал данное постановление.