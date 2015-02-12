Рада приостановила аккредитацию ряда журналистов РФ в Украине до окончания АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметила одна из авторов постановления, депутат от "БПП" Ирина Фриз, некоторые российские СМИ ведут информационную войну против Украины и украинского народа даже внутри нашей страны.

Согласно постановлению, с целью обеспечения информационной безопасности Украины, Верховная Рада постановляет временно, до принятия решения о завершении антитеррористической операции, приостановить аккредитацию журналистов и представителей продюсеров, операторов, технических работников) некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах государственной власти Украины.

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Служба безопасности Украины должна срочно определить перечень средств массовой информации Российской Федерации, для работников которых необходимо приостановить аккредитацию при органах государственной власти Украины.

Кабинету министров Украины, Министерству иностранных дел Украины, другим центральным органам исполнительной власти, пресс-службе Верховной Рады Украины в двухдневный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления поручается провести соответствующие мероприятия и обеспечить выполнение пункта 1 настоящего Постановления.

Кабинет министров Украины должен разработать порядок аккредитации журналистов и технических работников иностранных средств массовой информации в Украине в течение месяца со дня вступления в силу настоящего Постановления.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.