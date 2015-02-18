Порошенко в Артемовске посетил вышедших из Дебальцево военных

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Посетил расположение украинских военных, которые были перегруппированы из Дебальцево. Вручил государственные награды и проинформировал о присвоении звания Героя Украины полковнику Сергею Шаптале», - написал глава государства.

Порошенко выразил благодарность командиру 128-й мукачевской горно-пехотной бригады Шаптале и всему личному составу «за образцовое выполнение боевого задания, за мужество и героизм, которые вы продемонстрировали в течение 6 месяцев». «Сегодня вами гордится не только Мукачево и Закарпатье, а вся Украина», - добавил он.

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Также он заявил, что каждому механику-водителю, который вывел технику с поля боя, будет выплачена премия и повышенная зарплата, а все части, которые вышли из Дебальцево, будут отправлены на ротацию.

Командир 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады Герой Украины Сергей Шаптала подчеркнул, что солдаты старались держать позиции до последнего. "Скажу за свою бригаду, за каждого своего военного - задача свои они выполнили в полном объеме. Никто из бойцов отошел, не оставил свои позиции. Считаю, что это героизм каждого солдата", - сказал командир, заметив, что военнослужащие стали перегруппировываться только после утверждения ухода Генеральным штабом.

В свою очередь пресс-служба Минобороны добавляет, что Порошенко посетил расположение украинских военных во время рабочей поездки в Донецкой области в городе Артемовск и провел совещание с военным руководством.