В МИД предложили "уставшим от Украины" европейским дипломатам съездить в Донецкий аэропорт

Дипломатам, которые "устали от Украины", предложили съездить в Донецкий аэропорт.

Об этом руководитель политического департамента МИД Украины Алексей Макеев написал на своей странице в Twitter.

"Эти уставшие европейские дипломаты приглашаются провести следующий отпуск в Донецком аэропорту, где наши ребята борются за ценности и свободы ЕС", - написал он.

Читайте такжеЕвропа должна говорить одним голосом по ситуации в Украине - премьер Польши

Этот пост стал ответом на заявление брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка о том, что многие дипломаты в Европе говорят об "усталости от Украины".

"Многие европейские дипломаты жалуются на "усталость от Украины" сейчас, и обратите внимание, что более жесткие формулировки против России недавно были смягчены", - написал он.

.@RikardJozwiak all those fatigued EU diplomats R invited 2 spend next vacations in Donetsk airport where our boys fight 4 EU values&freedom