В МИД предложили "уставшим от Украины" европейским дипломатам съездить в Донецкий аэропорт
В МИД ответили на заявления корреспондента Радио Свобода о некоторых европейских дипломатах.
Дипломатам, которые "устали от Украины", предложили съездить в Донецкий аэропорт.
Об этом руководитель политического департамента МИД Украины Алексей Макеев написал на своей странице в Twitter.
"Эти уставшие европейские дипломаты приглашаются провести следующий отпуск в Донецком аэропорту, где наши ребята борются за ценности и свободы ЕС", - написал он.
Читайте такжеЕвропа должна говорить одним голосом по ситуации в Украине - премьер Польши
Этот пост стал ответом на заявление брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка о том, что многие дипломаты в Европе говорят об "усталости от Украины".
"Многие европейские дипломаты жалуются на "усталость от Украины" сейчас, и обратите внимание, что более жесткие формулировки против России недавно были смягчены", - написал он.
.@RikardJozwiak all those fatigued EU diplomats R invited 2 spend next vacations in Donetsk airport where our boys fight 4 EU values&freedom
— Oleksii Makeiev (@Makeiev) December 15, 2014