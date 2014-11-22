В Донецкий аэропорт прорвался украинский конвой с едой и водой - пресс-центр АТО
03:14, 22 ноября 2014Общество
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В Донецкий аэропорт в пятницу в полдень прорвался конвой, который доставил защитникам этого важного стратегического объекта воду и продукты питания.
В Донецкий аэропорт прорвался украинский конвой с пищей и водой / facebook.com/sergei.loiko
Об этом штаб АТО сообщил в Facebook.
"Несмотря на обстрел со стороны бандитов, груз был разгружен в одном из терминалов. После разгрузки автомобильная техника удачно вернулась в пункт предыдущей дислокации. Потерь среди участников конвоя нет", - говорится в сообщении.
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