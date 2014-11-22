В Донецкий аэропорт прорвался украинский конвой с едой и водой - пресс-центр АТО

Об этом штаб АТО сообщил в Facebook.

"Несмотря на обстрел со стороны бандитов, груз был разгружен в одном из терминалов. После разгрузки автомобильная техника удачно вернулась в пункт предыдущей дислокации. Потерь среди участников конвоя нет", - говорится в сообщении.

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