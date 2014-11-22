В Донецкий аэропорт прорвался украинский конвой с едой и водой - пресс-центр АТО

03:14, 22 ноября 2014
Общество
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В Донецкий аэропорт в пятницу в полдень прорвался конвой, который доставил защитникам этого важного стратегического объекта воду и продукты питания.

Украинские десантники в Донецком Аэропорту. / facebook.com/sergei.loiko

Об этом штаб АТО сообщил в Facebook.

"Несмотря на обстрел со стороны бандитов, груз был разгружен в одном из терминалов. После разгрузки автомобильная техника удачно вернулась в пункт предыдущей дислокации. Потерь среди участников конвоя нет", - говорится в сообщении.

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Сообщение by Пресс-центр АТО.
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