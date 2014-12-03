В Донецке на встречу с лидером боевиков пришла молодежь в футболках "Україна Донецьк" (фото)

Это следует из видео, которое распространяет Громадське Донетчины, сообщает Украинская правда.

События происходили 1 декабря.

На встрече выступал Пушилин.

На видео можно увидеть, как женщина, стоявшая за Пушилиним, угрожает молодежи кулаком. А уже после встречи она собрала молодых людей и потребовала показать документы.

Читайте такжеНа Донетчине террористы снова привязали украинского патриота к "позорному столбу"К сожалению, о судьбе молодых людей больше ничего не известно.

Как известно, в Донецке зафиксированы неединичные факты преследования проукраински настроенных граждан. Резонанс получила история, когда боевики привязали к столбу задержанную волонтера Ирину Довгань, которая помогала украинским военным.

Контролируемый боевиками город существует на грани гуманитарной катастрофы - много дончан выживают только благодаря гуманитарной помощи. Боевики ездят по улицам города на военной технике, ведут огонь из границ жилых кварталов, обстреливают город, выдавая это за огонь со стороны украинских силовиков.

В СНБО отмечают рост недовольства оккупацией среди местного населения и активизацию украинских партизанских отрядов на захваченных боевиками территориях Луганщины и Донетчины.