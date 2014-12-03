Яценюк заявил, что министры должны пройти антикоррупционную и люстрационную проверки

Министры, их заместители и руководители центральных органов исполнительной власти должны пройти антикоррупционную и люстрационную проверку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание Кабинета министров.

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"Как министры, так и все кандидаты, которых вы должны подать на должности заместителей министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, государственных компаний, акционерных обществ и других субъектов, находящихся в компетенции правительства, должны пройти антикоррупционную проверку и люстрационную проверку", - сказал он.