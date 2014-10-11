Министр юстиции написал заявление о согласии пройти люстрационную проверку

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", пишет Gazeta.ua.

"В тот день — 25 сентября, когда председатель Верховной Рады подписал этот закон, я написал ему заявление о том, что я согласен на проведение проверки", - отметил Петренко.

По его словам, украинская общественность будет контролировать, как проходит люстрационная проверка каждого чиновника.

"Обнародуются все декларации о доходах судей, прокуроров, государственных служащих — всех высших должностных лиц", - подчеркнул министр.

Он также рассказал об очередности проведения люстрационной проверки.

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"Сначала будет проверен Кабинет министров. Следующий этап — областной. Потом будет районный уровень", - уточнил Петренко.

Глава Министерства юстиции отметил, что подобная проверка не означает увольнение.

"Если человек прошел люстрационную проверку, открыл свои доходы, проверили его автобиографию, и он не подпадает под признаки люстрации, то он работает дальше", - подчеркнул Петренко.