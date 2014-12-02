Гройсман заявил, что данные об уголовном прошлом в биографии нового министра Вощевского являются подделкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время выступления в парламенте, говоря о том, что была “предоставлена биографическая справка народного депутата Валерия Вощевского, сведения в которой были полностью не подтверждены и не являются официальной биографией этого народного депутата”.

“Сейчас я даю поручение Аппарату Верховной Рады провести служебное расследование: как произошло так, что поддельные биографические данные находились в сессионном зале и проинформировать народных депутатов о том, кто это сделал, каким образом и с какой целью”, - сказал Гройсман.

По его словам, если будет определены признаки преступления, то должна быть соответствующая реакция в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде во время рассмотрения кандидатуры от Радикальной партии Вощевского на должность вице-премьер-министра возникла ссора.

Представитель «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем задал Вощевскому вопрос о его «официальной» биографии, где “есть о том, что вы якобы пытались украсть деньги”, а также относительно того, что Вощевский якобы имеет гражданство Мальты.

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В ответ Вощевский отметил, что является гражданином Украины и другого гражданства не имеет.

Относительно другого вопроса, он отметил, что рассматривает это как провокацию. Вощевский отметил, что в свое время был назначен на должность главы “Укравтодора” и работал на этой должности неделю.

“Я был назначен по квоте Блока Литвина своего времени”, - сказал он.

“Я отказался, через три дня было возбуждено уголовное дело, и я вынужден был уйти с должности. Это дело было закрыто буквально через несколько недель, потому что никаких оснований для его возбуждения не было”, - сказал Вощевский.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко попросил председателя Верховной Рады Украины Гройсмана разобраться в этой ситуации, в частности, розданных депутатам биографий кандидатов на должности в правительство.