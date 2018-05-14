Шокирующее убийство русского дипломата в ООН

Злодейская пуля, выпущенная украинским снайпером в кулуарах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, оборвала молодую жизнь русского дипломата Максима Буякевича. Мария Захарова рвала на себе волосы и сильно кричала перегаром, но полчища карателей только посмеивались и добивали жертву ногами.

Конечно же, на самом деле Максим Буякевич жив и здоров; более того, когда две украинские девушки спрашивали у него, как ему нравится быть убийцей, Максим даже не сообразил с размаху упасть на задницу и снять с нее побои, чтобы впоследствии облегчить спикеру МИД РФ сбор доказательной базы. Однако от этого не легче. Украинские каратели развязали настоящий террор против русских людей за рубежом, но репрессивные органы капиталистических стран не только делают вид, что ничего особенного не происходит, но и втихаря помогают палачам Порошенко избавляться от трупов.

Так, на днях чудовищной выходкой отличился так называемый украинский музыкант под названием Олег Скрипка. Гастролируя с концертом в городе Гаага, каратель заявил прямо со сцены: «Приятно выступать в Гааге, где скоро будет суд над Россией». Треть зрителей тут же встали и вышли в знак протеста на улицу, где их уже поджидал бас-гитарист преступной группы Скрипки с железной гитарой наперевес. «Ну шо, москалики, попались?» - глумливо сказал бас-гитарист и начал убивать. Спастись не удалось никому, так что свидетелей кровавой драмы не осталось, известно лишь, что с концерта Кровавого Трубадура ушли вообще все зрители, и униженный Скрипка, громко проклиная свою русофобию, остался играть в пустом зале, разорился и сгинул на паперти.

На самом деле Максим Буякевич жив и здоров; более того, когда две украинские девушки спрашивали у него, как ему нравится быть убийцей, Максим даже не сообразил с размаху упасть на задницу и снять с нее побои, чтобы впоследствии облегчить спикеру МИД РФ сбор доказательной базы

Участились случаи срыва украинцами празднований 9 мая в отелях Турции. Так, в одной из здравниц Кемера организаторы были вынуждены отменить акцию «Бессмертный полк», потому что украинцы еще с ночи спрятали водку. Спиртное отдыхающим из России удалось найти только к вечеру, и поскольку всех официантов они к тому времени от понятного разочарования уже перебили, пришлось пить с горла, вследствие чего в ходе ночного штурма Рейхстага было много жертв с обеих сторон. Утром в бассейне обнаружили пятерых утопленников с неизвлекаемыми георгиевскими ленточками в задних проходах, закрепленными монтажной пеной. Быстро определив, чей это почерк, стали искать хохлов, но те уже выехали, предварительно осквернив красный флаг, который привезла с собой медсестра Лиза. Узнав об этом, Лиза задушила себя собственной пилоткой.

Истинным апофеозом беспредела стало вероломное нападение на русского дипломата Буякевича в ООН. «Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах», - рассказала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Истинным апофеозом беспредела стало вероломное нападение на русского дипломата Буякевича в ООН

Позже Мария посетовала, что никак не может найти видеозапись атаки украинских головорезов. В интернете это чудовищное видео, разумеется, есть , но Мария, очевидно, ищет другое, где две украинские снайперши не просто спрашивают «почему вы пришли на нашу землю, Максим?», а бьют его ножом в печень и, разрубив топором на маленькие кусочки, добивают выстрелом в голову, после чего сжигают во славу сами знаете кого. Собственно, ГРУ могло само снять все что надо - ради такой великой цели, как разоблачение украинского терроризма, одним российским дипломатом можно было бы и пожертвовать, тем более что они у русских все равно мрут по всему миру, как мухи. Можно было бы даже для верности зарезать, в конце концов, саму Марию Захарову - эта идея давно витает в воздухе. Русский народ истосковался по решительным мерам. Самое время их применить.

Василий РЫБНИКОВ