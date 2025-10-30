В столице ожидается погрешение погоды.

В Киеве из-за ухудшения погоды объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"До конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Непогода ожидается и по территории Киевской области. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают, что возможны осложнения в работе предприятий и движения транспорта.

По данным синоптиков, 30 октября на Киевщине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет южный, 7-12 м/с. Днем воздух по области прогреется до +11°...+16°, а в столице столбики термометров покажут +13°...+15°.

По прогнозам синоптиков, до 1 ноября в Киеве будет сохраняться переменчивая погода - будут чередоваться кратковременные дожди и периоды прояснений. В частности, осадки в столице ожидаются местами днем 1 ноября.

Ветер будет переменных направлений приносить более теплый воздух, особенно 30-31 октября.

Облачная погода ночью будет удерживать температуру выше нуля, а днем прогнозируется умеренное тепло, как для конца октября.

Температура воздуха 30-31 октября в столице ожидается до +13° и без осадков. В то же время с началом ноября синоптики прогнозируют незначительное похолодание.

