В Днепропетровской области также действует повышенный уровень опасности.

В Днепре на вторник, 9 сентября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 9 сентября в г. Днепр ожидается гроза, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Также предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области.

Видео дня

Из-за непогоды синоптики ввели уровень опасности I, желтый.

9 сентября на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. В Днепре и местами по области пройдет кратковременный дождь. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области +23°...+28°, в Днепре термометры покажут +23°...+25°.

По данным синоптиков, в начале недели область будет находиться под влиянием слабой барической котловины южного циклона. Это обусловит увеличение облачности и кратковременные дожди, днем с грозами. Температура ночью составит +12°...+17°, днем +23°...+29°.

В течение 11-14 сентября Днепропетровщина вновь окажется под влиянием антициклона с северо-востока. Погода стабилизируется - будет сухо и солнечно. Температура ночью снизится до +9°...+15°, но днем будет +22°...+27°. Ветер преимущественно северо-восточного направления, 5-10 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: