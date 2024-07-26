Изменение климата приводит к изменению количества осадков и более сильным тайфунам.

По словам ученых, изменение климата приводит и к изменению характера осадков по всему миру. В частности, тайфуны и другие тропические штормы на планете могут стать еще сильнее, пишет Reuters.

На этой неделе Тайвань, Филиппины, а затем и Китай подверглись ударам самого мощного в этом году тайфуна. Школы, предприятия и финансовые рынки пришлось закрыть, поскольку скорость ветра достигала 227 км/ч. На восточном побережье Китая сотни тысяч людей пришлось эвакуировать.

По мнению ученых, усиление тропических штормов является частью более широкого феномена экстремальных погодных условий, вызванных повышением температуры.

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Исследователи под руководством Чжана Вэнься из Китайской академии наук изучили исторические метеорологические данные и обнаружили, что примерно на 75% территории земного шара наблюдается рост "изменчивости осадков" или более сильные колебания между влажной и сухой погодой.

Из-за потепления наша атмосфера способна удерживать больше влаги, что вызывает более сильные колебания количества осадков.

"В большинстве мест, в том числе и в Австралии, увеличилась изменчивость. Это означает более дождливые периоды и более сухие засушливые периоды", - пояснил ученый из Центра изучения изменения климата при Университете Нового Южного Уэльса Стивен Шервуд. "По мере глобального потепления эта тенденция будет усиливаться, повышая вероятность засух и/или наводнений2, - добавил ученый.

Ученые считают, что изменение климата также меняет поведение тропических штормов, делая их менее частыми, но более мощными.

"Я считаю, что повышение содержания водяного пара в атмосфере является конечной причиной всех этих тенденций к более экстремальным гидрологическим явлениям", - сказал Шервуд агентству Reuters.

Так в количество тайфунов в северо-западной части Тихого океана и Южно-Китайском море значительно сократилось с 1990-х годов, но они стали сильнее.

Тайвань в своем докладе об изменении климата также заявил, что изменение климата приведет к сокращению общего числа тайфунов в регионе, но при этом сделает каждый из них более интенсивным.

Война в Украине влияет на климат - подробности

В Укргидрометцентре говорят, что война может сделать определенный вклад в изменения климата, но речь не о глобальном влиянии.

В частности, боевые действия могут быть одним из дополнительных факторов влияния на погодные условия.

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