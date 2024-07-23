Ученые предполагают, что 2024 год может превзойти 2023-й как самый жаркий год с начала ведения записей.

Климатологи зафиксировали самый жаркий день за всю историю, которым стало 21 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные службы климатических изменений Copernicus Европейского Союза.

Говорится, что воскресенье, 21 июля, было самым жарким днем в мире.

"Глобальная средняя температура воздуха на поверхности в воскресенье достигла 17,09 градусов по Цельсию (62,76 градуса по Фаренгейту) - чуть выше предыдущего рекорда, установленного в июле прошлого года в 17,08 градусов по Цельсию (62,74 F). На прошлой неделе жара обожгла обширные территории США, Европы и России", - пишет издание.

Видео дня

Copernicus подтвердил Reuters, что рекорд среднесуточной температуры, установленный в прошлом году, был побит в воскресенье, в их записях, которые достигают 1940 года.

В прошлом году четыре дня подряд побили рекорд, с 3 по 6 июля, поскольку изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива, вызвало сильную жару в Северном полушарии.

"Каждый месяц, начиная с июня 2023 года - 13 месяцев подряд - теперь считается самым жарким на планете с начала ведения записей по сравнению с соответствующим месяцем предыдущих лет", - говорится в публикации.

Некоторые ученые предполагают, что 2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий год с начала ведения записей, поскольку изменение климата и естественный погодный феномен Эль-Ниньо, который закончился в апреле, подтолкнули температуры этого года к более высоким.

Напомним, в Антарктике, где сейчас зима, зафиксировано значительное потепление. По данным ученых, 16 июля на украинской полярной станции "Академик Вернадский" зафиксировано значительное повышение максимальной суточной температуры - более чем на 8 градусов - до +4,5°С. Плюсовая температура сохранялась в течение 16-17 июля.

Ученые объясняют такие аномалии явлением "атмосферной реки". Это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро переносит теплые массы воздуха и влаги из тропиков в полярные регионы. По словам ученых, если такие случаи участятся, усилятся процессы таяния ледников, что в свою очередь приведет к постепенному распреснению прибрежных вод, а это грозит разрушением различных экосистем.

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