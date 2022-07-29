Уход за волосами - домашний или салонный - важная бьюти процедура для каждого человека. Рассказываем, как правильно ухаживать за головой, чтобы ваши волосы оставались здоровыми и красивыми.

Уход за волосами составляет неотъемлемую часть нашей жизни. Кто-то моет голову раз в неделю, а кому-то приходится это делать каждый день.

Предлагаем разобраться, как это делать правильно, чтобы не навредить здоровью кожи головы и волос, можно ли мыть голову каждый день, что будет если редко мыть голову, как часто нужно мыть голову мужчине, как часто нужно мыть голову девушке, а как часто нужно мыть голову ребенку. Так же специалисты поведали, можно ли мыть голову каждый день, сколько раз в неделю нужно мыть голову, сколько минут нужно мыть голову, что будет, если мыть голову раз в месяц.

Причины загрязнения волос

И так, как понять, что нужно мыть голову? По словам экспертов, сальные железы, располагающиеся на коже волосистой части головы, выделяют секрет — себум, который защищает волосы от пересыхания и чрезмерной ломкости. Но если вовремя не очищать волосы, то сальная пленка становится питательной средой для микроорганизмов. Объем выделения себума зависит от некоторых факторов, таких как возраст, генетическая предрасположенность, состояние здоровья и прочие.

Вместе с тем волосы требуют очищения не только из-за работы сальных желез. По словам специалистов, причиной загрязнения могут быть также и факторы внешней среды. При прогулках на свежем воздухе особенно в ветреную и сухую погоду на волосах оседают частицы пыли. Также частое прикосновение руками способствует быстрому загрязнению волос.

Так же загрязнение волос может происходить из-за частого расчесывания и укладки волос. Поэтому важно следить за чистотой расчески, периодически мыть ее и обрабатывать антисептиком.

Как часто нужно мыть голову

По словам стилистов и парикмахеров голову нужно мыть тогда, когда возникает такая необходимость. В среднем - один раз в три дня.

Обладателям жирной кожи потребуются более частые водные процедуры, нежели тем, у кого она сухая. Длинные волосы следует мыть реже, чем короткие.

Как правильно мыть голову в домашних условиях

расчешите сухие волосы: спутанные волосы в мокром виде могут быть повреждены расческой;

температура воды должна быть не слишком холодной и не слишком горячей: в среднем для мытья головы подходит 36-40 градусов;

Небольшое количество шампуня смешайте с водой в ладонях до образования пены;

нанесите эту смесь на кожу головы, совершая массажные движения подушечками пальцев;

Важно! Шампунь наносим на корни волос и моем только их. Кончики волос будут чистыми за счет того, что шампунь попадет на них при смывании.

удалите пену водой;

нанесите бальзам, соответствующий типу волос;

Важно! Бальзам в отличие от шампуня необходимо нанести на волосы по всей длине, но не на кожу головы.

смойте бальзам прохладной водой с прядей волос;

полотенцем промокните волосы: не трите их, чтобы избежать повреждений;

нанесите кондиционер, сыворотки, масло или другие средства для волос, которыми вы пользуетесь.

Важно! Средства, которые не требуют смывания, наносите только на волосы: не допускайте их попадания на кожу головы.

Специалисты рекомендуют сушить волосы при комнатной температуре.

"Использование фена и других приборов для укладки способствует повреждению и пересушиванию волос. Но если необходимо привести волосы в порядок быстро, проверьте температуру воздуха, направив его поток на свою ладонь", - утверждают стилисты.

Как правильно мыть голову: видео

Сколько раз в неделю нужно мыть голову

Ответ на данный вопрос зависит от вашего типа и текстуры волос – от того, насколько быстро они "маснеют". По данным специалистов, в среднем волосы остаются чистыми около трех дней. Однако на самом деле ухаживать нужно за кожей головы.

Как утверждают трихологи, кожа головы нуждается в таком же регулярном уходе, как и кожа лица: ежедневная очистка — лучший способ сохранить ее здоровой.

Конечно, в ежедневной мойке нуждаются не все, а кто же именно?

Мыть голову чаще следует обладателям жидких волос из-за большого количества сальных желез и быстрой выработки кожного сала.

Если у вас довольно густые, плотные или вьющиеся волосы, ежедневное мытье шампунем может навредить, сделав волосы сухими и больными. Такие волосы гораздо дольше не теряют презентабельного вида.

Как часто нужно мыть голову мужчине

Уход за волосами у мужчин мало чем отличается от женщин: им так же нужно мыть голову в зависимости от типа волос. Но довольно часто мужчины используют средства для мытья головы своих жен, сестер, мам или подруг. Вряд ли остались те, кого шампунь с пометкой "Для всей семьи" вдохновляет.

Вот специалисты Института красоты отмечают, что у мужчин и женщин разная структура кожи головы, она по-разному воздействует на волосы, потому и средства ухода за волосами у них тоже разные.

Эксперты рекомендуют мужчинам найти золотую середину в уходе за своими волосами, при этом экспериментировать стоит не только с частотой мытья головы, но и с используемыми средствами.

"Начните с мытья головы через 2-3 дня, скорректируйте этот срок по собственным ощущениям и состоянию волос", - говорят стилисты.

Как часто нужно мыть голову ребенку

Ухаживать за волосами ребенка следует с рождения, независимо от пола и густоты волос.

Для малыша следует подобрать специальный шампунь и щетку для волос, которые не будут раздражать чувствительную кожу ребенка.

По мнению педиатров, детям следует мыть волосы не чаще 1-2 раз в неделю. Однако летом это следует делать чаще, чем зимой, поскольку дети больше времени проводят на прогулке, играют с песком и загрязняются.

Важно! До 14 лет ребенку голову нужно мыть только шампунем для детей.

Отметим, популярный украинский доктор Евгений Комаровский советует выбирать шампуни без агрессивных химических компонентов, таких как содиум лаурил/лаурет сульфаты, парабены и силиконы. По его словам, детские шампуни не должны содержать сильных парфюмерных отдушек и красителей.

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