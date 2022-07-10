Мода циклична, поэтому сейчас в тренде самая крутая прическа 90-х.

Стилисты убеждены, что повседневные прически должны быть легкими, воздушными и в то же время манящими. Не зря же говорят, что волосы - это сила женщины.

В этом сезоне специалисты в сфере красоты определили укладку, которая стопроцентно подойдет каждой девушке, независимо от цвета, структуры и густоты волос.

Вы, наверное, уже догадались, что это мегапопулярный высокий пучок с выпущенными прядями у виска. Возможно, вы помните, что такую прическу в 90-х обожала Памела Андерсон, а сейчас она пользуется спросом среди Ким Кардашьян, Беллы Хадид, Нади Дорофеевой и многих других селебрити.

Как сделать самую модную укладку лета 2022

Если у вас кудрявые волосы, то сделать такую укладку будет очень просто. Помойте волосы, просушите их и сделайте высокий пучок, выпустив несколько прядей.

Если у вас прямые волосы, тогда намочите их, слегка просушите полотенцем (фен в данном случае не используем), нанесите на еще влажные волосы гель для укладки и приминайте их, чтобы образовались волны. Затем досушите волосы естественным путем, без фена. После уже можете делать высокий пучок и выпускать пряди, чтобы на голове был легкий хаос.

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