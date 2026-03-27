Известный украинский танцор впервые рассказал о проблемах с алкоголем

Женя Кот также рассказал, кто помог ему избавиться от зависимости.

Известный украинский хореограф Евгений Кот впервые рассказал о проблемах с алкоголем.

По его словам, это произошло более шести лет назад. Тогда Женя готовился к участию в танцевальном проекте вместе с Ксенией Мишиной и испытывал сильное психологическое давление. Из-за этого танцор начал употреблять до двух бутылок вина перед сном и даже думал отказаться выходить на паркет.

"Перед "Танцами" с Мишиной я даже думал не заходить в сезон. Потому что у меня начались сильные панические атаки. Меня посадили на транквилизаторы и антидепрессанты. Это ни х*я не дало. Это на тот момент, когда ты пьешь, тебе дает результат. Как только сходишь – задница в три раза хуже. Я закончил курс и начал пить. Я месяц пил, хотя вообще с алкоголем не дружу. Вечером бутылочку или полторы-две вина перед сном. И я уже потом не мог выйти из дома – у меня были панические атаки", – вспомнил Кот в проекте "Кейс".

Позже Женя обратился за помощью к специалисту, который смог улучшить его состояние.

"Я нашел психолога, и у нас был матч. Я сразу почувствовал с ней эффект. Она сделала мне такой массаж психики, что я стал настолько уверенным в себе", – добавил хореограф.

Женя подчеркнул, что сейчас посвящает свое время семье и спорту. Именно это наполняет его энергией и придает сил.

