Звездные супруги долгое время ждали первенца.

Недавно хореограф Женя Кот порадовал известием о том, что скоро наконец станет отцом. Но пока его и жену поздравляли в сети, мужчина признался, что это счастье они ждали целых четыре года.

"Нам ставили диагноз - бесплодие. Мы год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО, а потом обняли друг друга и решили просто ждать пока к нам придет наше чудо. Тем временем, мы любили друг друга, жили нашу жизнь, создавали новые проекты и были готовы ко всему, что к нам приходит", - написала пара в совместном посте.

И добавили, что этот долгожданный момент в жизни пришел именно тогда, когда они уже не верили. Но теперь Женя и Наталья точно готовы стать родителями.

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Кстати, Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева публично сообщили новость о беременности на Рождество. Женщина рассказала, что специально сперва скрывала свое интересное положение, но сейчас, в конце первого триместра, готова делиться всем, что с ней будет происходить.

Напомним, хореограф Женя Кот участвовал в шоу "Танцы со звездами" и был судьей "Украина имеет талант". Кстати, на этом шоу пара и познакомилась. Тогда Наталья, как семикратная чемпионка Украины, Европы и мира, поразила своим талантом и сразу понравилась Коту.

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