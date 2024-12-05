Владимир Ращук также обратил внимание на недобросовестность некоторых киношников.

Известный украинский актер Владимир Ращук, который с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Родины. Актер выразил свое возмущение по поводу беспринципности некоторых своих коллег. Он отметил, что многие актеры без зазрения совести играют военных в фильмах и сериалах, хотя сами никогда не были на фронте. Об этом актер рассказал в интервью РБК-Украина.

"Своих курсантов (в сериале - ред) я учил, рассказывал, как себя вести с оружием, проводил обучение. Не знаю, как бы это делал просто какой-то актер, который пришел с улицы. Я считаю, что иначе не может быть вообще. Особенно сейчас мне очень нравится, когда именно актеры-воины, которые действительно воевали, а не рассказывали, что они воевали, заступают на такие роли. И уважаю тех актеров, которые нас поддерживают и рекомендуют", - считает актер.

Он подчеркнул, что война - это не игра, и отображать ее на экране должны те, кто сам прошел через огонь и кровь.

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"Зритель имеет право знать правду, а не смотреть на красивых мальчиков в военной форме, - отметил Ращук.

Актер также раскритиковал сценаристов и режиссеров, которые эксплуатируют тему войны ради хайпа, не имея собственного опыта и не понимая глубины трагедии.

"Мне очень хочется, чтобы люди писали о том, что они прожили. Потому что все остальное - это хайп. И у меня был опыт, когда пытались хайповать на мне. Один проект попросил, чтобы я записал видео для их презентации на питчинг Госкино. Сбрасывают мне сценарий, а в дримкасте совсем другие актеры. Им был нужен актер-военный, который просто скажет, что у них классный фильм", - отметил Владимир.

Владимир Ращук призвал украинских кинематографистов быть честными перед зрителями и ответственными перед историей, ведь от того, как мы сегодня отражаем войну в кино, зависит, как ее запомнят будущие поколения.

Напомним, актер-военный выстрелил в артиста, который играл оккупанта.

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