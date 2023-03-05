Артистка вернулась на сцену после многолетнего перерыва, чтобы быть "рупором Кремля".

С началом полномасштабной войны многие звезды сразу продемонстрировали свою позицию. Вика Цыганова - певица, которая не только стала приспешником Путина, но еще и использовала убийства мирных украинцев в своих корыстных целях - чтобы вернуться на большую сцену и напомнить о себе публике.

В сюжете телеканала FreeДом рассказали о том, чем сейчас Цыганова зарабатывает себе на жизнь.

Кто такая Вика Цыганова

Советская и российская певица, актриса, композитор родом из Хабаровска. Много лет назад она прославилась тем, что выступала вместе с культовым шансонье Михаилом Кругом, писала песни, однако потом почти 30-летняя пауза заставила поклонников забыть имя Виктории Цыгановой. Вернулась на сцену она с началом полномасштабной войны, очевидно, начав работать пропагандистской "на ставку".

Певица настолько прониклась кремлевской идеологией, что на протяжении последнего года регулярно вместе со своим мужем-композитором выпускает патриотические "шедевры", воспевая войну и российских оккупантов. Например, недавно она выпустила так называемый "гимн" для ЧВК "Вагнер". По словам Цыгановой, теперь этот хит слушают все "защитники" на фронте - "защитниками" недозвезда называет российских солдат, которые пришли на украинскую землю убивать и насиловать.

"Идея родилась, потому что Вагнер очень хорошо воюет. Пригожин (бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер", - ред.) написал, что обалденная песня", - прокомментировала Вика в своем интервью.

Помимо песен Цыганова посещает ток-шоу и программы, где распространяет пропагандистские нарративы по методичкам Кремля. Например, в одной из таких программ артистка сказала:

"Мы же воюем не с Украиной. Это вообще религиозная война. Это сатана открыл свою пасть. Вот этот Люцифер… Это и есть Хаймарсы. Бог войны руководит этим всем. Война идет религиозная. Россия - православная страна. Нам объявлена война реальная. Сейчас идет "священная военная операция".

Российская звезда заявляет, что украинцев (а особенно украинских детей) нужно спасать, и говорит, что сама готова заниматься "спасением".

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