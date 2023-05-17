По ее словам, он служит Богу и России.

Российская певица Вика Цыганова всячески поддерживает преступный режим Кремля, как, собственно, и ее супруг, продюсер и актер Борис Цыганов.

Они всячески воспевают президента РФ Владимира Путина и верят в "непобедимую" Россию. Однако такую поддержку стране-агрессору они оказывают только на словах.

Например, 59-летний Борис Цыганов не хочет ехать на фронт. Его позицию разделяет и супруга.

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К слову, 9 мая пропагандистка Цыганова опубликовала пост в Instagram, в котором призналась в любви России и народу.

"С такими прекрасными спортсменами и с такими песнями как "Катюша", "Казаки", "Приходите в мой дом", "Я люблю тебя, Россия" мы готовы свернуть любые горы и побеждать всегда. И будем побеждать", - написала певица.

В комментариях под постом у Цыгановой спросили, почему ее муж не пойдет добровольцем.

"Языком работать любой мастак, а делом доказать?" - добавила подписчица.

На что певица дала достаточно странный ответ: "Вы хотите, чтобы он погиб? Да нет, он еще служит Богу и России".

Напомним, как звезда 90-х Вика Цыганова стала кремлевской пропагандисткой, чтобы вернуться на сцену.

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