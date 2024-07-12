Юморист рассказал, где планирует жить следующие годы.

Известный украинский юморист молдавского происхождения, звезда "Лиги смеха" Иван Люленов, на которого жаловались родственники из-за поддержки Украины, признался, почему не может выехать за границу во время войны. Также актер заговорил об украинском гражданстве.

Как известно, артист - гражданин Молдовы, поэтому он спокойно может пересекать границу во время полномасштабного вторжения. Но, несмотря на постоянные обстрелы и проблемы со светом, Иван остается в столице Украины. Свое решение оставаться в Киеве Люленов объясняет тем, что предпочитает жить в Украине и не хочет бежать за границу на время войны.

"Для меня важно быть здесь в такие моменты. Я планирую будущее в Украине и хочу все это переживать вместе. Для меня это очень важно - проходить такие моменты тоже. Потому что если ты где-то находишься за границей и пытаешься сделать что-то актуальное для Украины, то ты это не очень чувствуешь", - отметил комик в программе "Ранок у великому місті".

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Пока что, как признается Люленов, он не получил украинский паспорт, но в будущем планирует это сделать. Юморист говорит, что эта процедура довольно сложная, поэтому сейчас у него есть временный вид на жительство, а позже получит на постоянное.

"Гражданство сейчас очень сложно сделать. У меня есть временный вид на жительство. Следующий шаг - это на постоянное проживание на 10 лет. Я работаю над этим вопросом, очень хочу, чтобы у меня это было. Гражданство - это уже следующий шаг", - объяснил Иван.

Напомним, ранее Иван Люленов назвал юмориста, которому обязан своей карьерой.

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