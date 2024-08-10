Актриса полностью отказалась от российских проектов и языка еще в 2014 году.

Известная украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская прокомментировала свою принципиальную позицию относительно украинского языка. Знаменитость рассказала о дискриминации украинских актеров после 2014 года на собственном примере.

Еще 10 лет назад Витовская полностью отказалась от русского языка и съемках в русскоязычном кино. Ее позиция остается неизменной до сегодняшнего дня. По словам Ирмы, она отказывалась участвовать в проектах даже украинских производителей, если они были русскоязычными.

"Я стала на позицию только украиноязычного продукта, не только созданного в Украине, но на русском языке. Вообще украинский язык для меня стал языком защиты, языком оружия и языком идентичности. Русский язык размывал эту идентичность", - вспомнила заслуженная артистка Украины.

Актриса поделилась, как сама стала жертвой дискриминации украинских актеров. С 2014 по 2022 год Ирма снялась лишь в трех проектах, которые вышли на телеэкраны. Вся "проблема" была в языке, потому что звезда была категорически против русского.

"Остальное все снималось дальше на русском. Все торговали с Россией, все продавали "лифчики и трусы", как на базаре. Я выпала из этого процесса. Язык имеет значение", - подчеркнула Витовская.

Напомним, ранее Ирма Витовская высказалась об окончании войны путем мирных переговоров с Россией.

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