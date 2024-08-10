Ирма Витовская поделилась своими мыслями относительно войны в Украине.

Известная украинская актриса Ирма Витовская отреагировала на идею окончания войны путем мирных переговоров с Россией. Знаменитость говорит, что хотя в обществе нет единодушной позиции по этому поводу, но понятно одно, что тысячи людей отдали жизнь за Украину в этой войне.

Отвечая на вопрос, стоит ли идти на уступки РФ, 49-летняя актриса отметила, что это очень сложная для нее тема. Она считает, что сейчас власть "прощупывает мысли людей" относительно окончания войны.

О версии переговоров, когда Украина отказывается от Донбасса и Крыма, Витовская признается, что не понимает, где будут проложены новые границы.

"А во-вторых, я сомневаюсь, что Путину это нужно. А что тогда он выиграл? То есть мы переходим на то, что было до 2022 года, русский язык и так здесь Конституцией защищен, как и любой язык нацменьшинств. А что это было тогда?" - поделилась Ирма.

Витовская не понимает, как можно договариваться с Россией после стольких смертей, уничтоженных жизней, украинских городов. По мнению актрисы, эти люди погибли не для того, чтобы сейчас отдать территории стране-агрессору.

"А куда делись наши люди, наши города? А где же тогда репарации? Что это было, куда вы убили столько людей, столько детей? Кто вернет нам покалеченных, изуродованных, и морально, психику кто поставит на место?" - риторически спросила звезда.

Что известно о Витовской

Ирма - известная украинская актриса театра и кино, телеведущая и общественный деятель. Она родилась в Ивано-Франковске. Витовская известна по ролям в популярных украинских фильмах и сериалах, таких как "Леся+Рома", "Мои мысли тихие", "Козаки. Абсолютно лживая история" и "Брама".

Она является сторонницей украинской культуры, часто выступает в защиту украинского языка, а также участвует в благотворительных проектах, помогая украинским военным и переселенцам.

Напомним, ранее Ирма Витовская заговорила о завершении карьеры.

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