По словам писательницы, эта история "навсегда оттолкнула ее от соблазна падать в объятия конформизма".

Известная украинская писательница, певица, журналистка, телеведущая, а с 2015 года - первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа, которая родилась в Черкассах и некоторое время говорила на суржике или на русском, вспомнила, как в подростковом возрасте твердо перешла на общение на украинском языке.

На своей странице в Facebook Карпа рассказала историю из детства о том, как в 11 лет решила разговаривать на русском языке, потому что мечтала понравиться мальчику Юре из России, который приехал на лето к бабушке в Черкассы.

В те времена во дворе среди сверстников подросток из РФ пользовался популярностью, поэтому дети старались ему подражать и тоже все как один начали общаться на русском.

Отец Карпы, услышав диалог дочки со сверстниками, дал ей совет, который изменил ее жизнь: "Не будь, как все".

"Представьте себе, вам 11. Все, чего вам хочется, это нравиться мальчику Юре, который приехал к черкасской бабушке с Сахалина... Долговязый Юра смеется и кривляет слова, которыми ко мне обращается бабушка Лида. Украинская фонетика кажется ему смешной. Юра – популярный мальчик. Чтобы угодить Юре, смеются все мои подружки. Я краснею. На улице мы все между собой говорим на русском, хотя дома с родителями каждая - на украинском. Где-то в те же дни папа вызывает меня "на разговор" на балкон. "Не будь как все, – говорит мне папа, – хватит переходить с друзьями на русский. Оставайся собой. Они пусть лучше переходят. Они же украинцы, это нормально". И правда нормально, думаю уже взрослая я. Во Франции говорят на французском. В Германии на немецком. Никто тебя при этом не спрашивает, ты яростный националист, приехал с запада страны, раз разговариваешь на одноименном языке", - написала Карпа.

Так что после слов папы будущая писательница решила общаться исключительно на украинском языке. Сначала во дворе дети встретили ее насмешками и оскорблениями – называли "селючкой". После этого был, пожалуй, самый сложный этап – не сломаться под давлением сверстников.

По словам Карпы, она не могла подвести отца, так что выдержала все, чтобы, как и обещала, "остаться собой".

"Папа поехал домой, оставив меня у бабушки с обещанием говорить исключительно на украинском и не прогибаться под дворовую цензуру. Я не знаю, как вам объяснить, что чувствует 10-летний ребенок, который вдруг меняет принятые правила улицы... Мне было нелегко. Особенно поначалу. Со всеми теми юрами, что смеются над тобой и обзывают селючкой. Со всеми теми юлями, что смеются юре в угоду. И с мамами юль, что ставят тебя дочерям в пример: "Вот послушай, как Ирена литературно разговаривает на украинском, не то что ты, на суржике... Учитесь!" – так, словно единственное, чего тебе не хватало, это их зависти и репутации задрота. Но я не могла подвести папу. Поэтому продолжала говорить на украинском", - вспомнила Карпа.

Уже через год, приехав снова в Черкассы, Карпа разговаривала на украинском, а ее друзья даже не замечали этого – привыкли. Эта история навсегда оттолкнула ее от "соблазна падать в объятия конформизма".

"И если сначала было адски трудно, то потом лишь неудобно, как будто ходишь в кроссовках с камешком внутри. В конце концов, камешек в кроссовке стирается, и дети во дворе находят другой объект издевательств, интереснее тебя, потому что ты же не плачешь и не обижаешься. А в следующем году, приехав на каникулы в Черкассы, я говорила на украинском, как ни в чем не бывало. И никто и внимания не обращал. Теперь я знаю, что секрет принятия инаковости - это действовать, как будто ты не делаешь ничего аномального. Тот детский эпизод раз и навсегда отпихнул меня от соблазна падать в объятия конформизма. А интересно, что сейчас с Юрой? Кем он вырос? Женился ли? Что думает о войне против людей, с которыми он провел детство под черкасской шелковицей?.. Хотя на самом деле безразлично", - подчеркнула Карпа.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что Карпа отказалась выступать на одном мероприятии с российским автором.

Вас также могут заинтересовать новости: