Ей предложили посетить литературное событие, однако она узнала, что туда также пригласили автора из РФ и попросила его исключить.

Именитая украинская писательница Ирена Карпа рассказала, что ей предложили выступить на литературном мероприятии. Среди заявленных спикеров также был автор из РФ. Ирену возмутило такое "соседство" и она обратилась к организаторам мероприятия с ультиматумом: или россиянин, или она. Подробности Карпа описала в своем Facebook-блоге.

Сообщается, что организаторы отказались дисквалифицировать писателя из России, аргументировав это тем, что они выступают за диалог. Ирена Карпа подчеркнула - не хочет давать почву для продвижения мысли о том, что существуют "хорошие русские".

"Если у меня уже репутация нетолерантного хама, то скоро красиво на английский переведу фразу "не садимся даже срать на одном поле", что на языке диалога без ультиматумов значит отказ украинских авторов дискутировать с русскими, пока последняя падаль с их гражданством не выйдет из нашей земли. Желательно - вперед ногами с оплатами репараций, освобождением наших пленных, возвращением депортированных детей, судами над военными преступниками. Вот тогда и поговорим о диалоге культур", - высказалась литератор.

Напомним, писатель Жадан рассказал об обстановке в Харькове и назвал РФ "соседями-пьяницами".

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