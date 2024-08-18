Мичиган сейчас рассматривается как один из ключевых "шатких" штатов.

Вице-президент США Камала Харрис опережает в предвыборной президентской гонке бывшего главу Белого дома Дональда Трампа в одном из ключевых штатов - Мичигане. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rasmussen Reports, информирует Newsweek.

Отмечается, что Харрис опережает Трампа на 1 пункт в очном противостоянии - вероятный кандидат на пост президента США от Демократической партии имеет поддержку 48% жителей Мичигана, по сравнению с 47%, которые поддерживают Трампа.

Авторы исследования отмечают, что Мичиган сейчас рассматривается как один из ключевых "шатких" штатов, результаты выборов в котором могут решить результаты выборов президента США в целом.

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При этом опрос в другом "шатком" штате - Пенсильвании - показывает напряженную борьбу между кандидатами. Согласно результатам, Трамп опережает Харрис на 1 пункт в очном противостоянии.

Выборы президента США - последние новости

Ранее УНИАН писал, чем отличаются позиции Харрис и Трампа по Украине и НАТО. В частности, Харрис обещала продолжать политику Джо Байдена по Украине и НАТО.

Зато Трамп неоднократно выражал несогласие с помощью США Киеву и заявлял, что продолжит "фундаментально переоценивать" миссию и цели альянса НАТО в случае своей победы на выборах.

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