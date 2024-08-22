В то же время журналисты отмечают, что слова Трампа не соответствуют действительности.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его оппонентка Камила Харрис в начале 2022 года встречалась с Владимиром Путиным, пишет CNN.

"Вспомните, когда Байден послал Камалу в Европу, чтобы остановить войну в Украине. Она встретилась с Путиным, а затем через три дня он напал. Как она поступила? Как вы считаете, хорошо ли она выполнила свою работу? Она встретилась с Путиным, чтобы сказать ему: "Не делай этого". А через три дня он напал; тогда и началось нападение", - цитирует слова Трампа издание.

В то же время журналисты отмечают, что слова Трампа не соответствуют действительности. По их информации, Харрис никогда не встречалась с Путиным. А во время поездки в Европу она проводила встречи с союзниками США, среди которых был и президент Украины Владимир Зеленский.

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"Администрация Байдена все еще пыталась сдержать вторжение в Украину во время поездки Харрис на конференцию в Германии в 2022 году. Но высокопоставленные чиновники администрации, включая самого президента Джо Байдена, дали понять - они убеждены, что Путин уже движется к вторжению", - отмечают журналисты.

Выборы в США: другие важные новости

Накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о желании в случае победы привлечь в свою администрацию миллиардера Илона Маска. Отмечается, что сам Маск пока не дал ответа на такое заявление Трампа.

Тем временем акции медиакомпании Трампа - Trump Media & Technology Group упали до рекордно низких показателей после того, как кандидат в президенты от республиканцев вернулся к соцсети Х.

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