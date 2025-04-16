Миша Кацурин продемонстрировал, как разнообразить пасхальный стол необычной пасхой, которую легко приготовить дома.

Пасхальные праздники приближаются, поэтому самое время задуматься над тем, что будет на вашем праздничном столе. Главным блюдом этого праздника является пасха. Сегодня существует множество вариаций этой традиционной выпечки: от проверенной классики с изюмом до оригинальных современных интерпретаций, в частности, рецептов с начинками и творожных пасок.

Но если вам хочется в этом году удивить близких чем-то необычным и одновременно не слишком сложным, тогда этот рецепт именно для вас. Муж Нади Дорофеевой - ресторатор Миша Кацурина - в своем Instagram опубликовал простой пошаговый рецепт пасхи с шоколадной начинкой.

Самое главное - его легко приготовить даже на домашней кухне. Если классическая глазурь вам уже немного надоела, самое время попробовать приготовить такую пасху, которая точно не оставит равнодушным никого. Для ее приготовления вам понадобится три часа, а по сложности автор видео оценивает рецепт на 3 балла из 5.

Как приготовить пасху с шоколадной начинкой по рецепту Миши Кацурина

Ингредиенты для теста:

- мука пшеничная - 500 г

- дрожжи - 25 г

- яйца (желтки) - 5 шт.

- сахар - 6 ст. л.

- соль - по своему вкусу

- молоко - 250 мл

- сливочное масло - 300 г

- какао - 50 г

- ванильный сахар - 10 г

Ингредиенты для начинки и декора:

- шоколад черный - 300 г

- сливки жирные - 500 мл

- фундук - 100 г

- шоколадная паста (по желанию) - 100 г

Сначала готовим опару. Для этого в горячее молоко, примерно 35-38 градусов, добавляем дрожжи, одну столовую ложку сахара и одну ложку муки, после чего перемешиваем это. Готовую опару оставьте на 20 минут в теплом месте.

Далее смешайте желтки и сахар и добавьте к ним растопленное сливочное масло, ванильный сахар, соль, опару и муку. Замешайте тесто и оставьте его на 30 минут, чтобы оно поднялось.

Для приготовления шоколадного масла используйте 200 граммов сливочного масла и добавьте к нему какао. По аналогичному принципу готовится и шоколадный ганаш. Для него вам понадобится подогреть сливки и смешать их с черным шоколадом до полного растворения. Однородную массу накройте пленкой и оставьте охлаждаться.

Чтобы сформировать пасху,тонким слоем раскатайте тесто и смажьте его шоколадным маслом. После этого скручиваем тесто в тонкие роллы, которые затем разрезаем и формируем из них круглые "улитки". Оставьте тесто на 30 минут в теплом месте, после чего выпекайте в духовом шкафу примерно 40-60 минут при температуре 170 градусов.

Готовую охлажденную пасху наполните шоколадным ганашем, вырезав в ней середину. Сверху украсьте выпечку остатками ганаша и жареными орехами.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о классической пасхе по старинному рецепту. Такой вариант приготовления традиционного блюда снова стал актуальным, поскольку этот рецепт вкусный, не занимает много времени, а сама выпечка долго не черствеет.

Также мы ранее писали, как приготовить глазурь на Пасху для куличей, которая не липнет и не осыпается. Ее можно приготовить не только из белка и сахара, а еще и с добавлением шоколада и желатина.

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