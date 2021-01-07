Певец шокировал фанатов своим лицом \ фото instagram.com/theweeknd

Лицо 30-летнего исполнителя The Weeknd стало предметом споров в сети после выхода клипа на песню Save Your Tears, вошедшую в новый альбом под названием After Hours.

Читайте такжеКлип на песню The Weeknd стал лучшим видео года по версии MTVНа видео певец предстает в совершенно новом образе, над которым потрудился пластических хирург. «Но потом ты меня увидишь, я застану тебя в расплох», — поет артист, предсказывая реакцию поклонников.

Фанаты Абеля Тесфайе (настоящее имя певца) действительно были шокированы. Кто-то вспомнил строчку из его хита Can’t Feel My Face, кто-то счел преображение последствиями драмы, развернувшейся из-за «Грэмми». Напомним, The Weeknd и его новый альбом не попали ни в одну номинацию престижной премии, вручение которой было перенесено из-за пандемии, передает ok-magazine. Некоторые фанаты исполнителя назвали его новым Майклом Джексоном, который был одержим пластическими операциями.

Некоторые фанаты исполнителя назвали его новым Майклом Джексоном \ фото instagram.com/theweeknd

Между тем, ни сам артист, ни его представители пока не прокомментировали экстремальные перемены во внешности. 

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Автор: УНИАН