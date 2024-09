Певица бьет все рекорды.

Известная американская певица Тейлор Свифт, которая считается самой большой звездой современности, с каждым днем бьет все рекорды в музыкальных чартах и собирает стадионы поклонников.

В свои 34 года она уже стала многократной рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса и попала в список самых богатых людей мира. В чем секрет ее популярности и что известно о жизни знаменитости? Узнаете дальше.

Популярность в США

Девушка родилась в Пенсильвании в семье брокера и домохозяйки. Еще с детства Тейлор увлекалась музыкой, а в 14 лет подписала контракт с лейблом Sony. Таким образом она стала самой молодой артисткой в мире, которой удалось это сделать. Впоследствии исполнительница разорвала контракт, считая, что компания ею не занимается так, как нужно. Уже через три года она выпустила первый альбом "Taylor Swift", который сразу стал популярным.

Сначала она пела в стиле кантри, далее ее музыка эволюционировала в кантри-поп и поп-рок, затем - в R'n'B. В конце концов она охватила всю аудиторию с любым музыкальным вкусом.

За 17 лет своей творческой карьеры Тейлор выпустила 11 студийных альбомов. Свифт считают также единственной в истории артисткой, чьи 6 альбомов продались более 1 млн копий за неделю в США.

Награды Тейлор Свифт

Молодая исполнительница является обладательницей также многих престижных премий за свой талант. В частности, Тейлор является лауреатом 14 премий Грэмми, среди которых 4 награды в номинации "Альбом года". Ее композиции входят в списки лучших песен и альбомов всех времен по версии изданий "Rolling Stone" и "Billboard". Она также дважды получила награду в категории "Человек года" по версии журнала "TIME". А в этом году вошла в перечень самых богатых людей мира. Там она заняла 14 место, а ее состояние составило 1,1 млрд долларов.

"Свифт каким-то образом стала самой богоподобной суперзвездой на планете - я никогда не думала, что такое вообще возможно", - сказала журналистка.

Считается, что Тейлор построила правильную коммуникацию со своими поклонниками. Известно, что девушка приглашает фанов к себе домой, чтобы вместе провести время. Таким образом она показала, что артист может быть намного ближе к людям, которые ее так любят.

Скандалы вокруг Тейлор Свифт

Но кроме бешеной популярности, Тейлор неоднократно попадала в громкие скандалы. Например, в 2009 году ее наградили премией от MTV Video Music Awards за лучшее женское видео на песню "You Belong with Me". Во время ее речи на сцену вышел рэпер Канье Уэст, который заявил, что это Бейонсе сняла лучшее видео.

Затем артисты откровенно ссорились, упоминая друг о друге в песнях. По словам Тейлор, она сильно переживала этот период и долгое время не выходила из дома.

Через несколько лет у Свифт возникла вражда с певицей Кэтти Перри. Поговаривали, что песня "Bad Blood" из ее альбома "1989" была посвящена ссоре с Перри, ведь певица якобы хотела саботировать ее гастрольный тур.

Певица также активно поддерживает феминизм и высказывается против дискриминации ЛГБТ-сообществ, из-за чего получала немало хейта.

Тейлор Свифт и выборы президента в США

Однако недавно имя Тейлор Свифт упоминалось и в политическом скандале. Певица публично поддержала Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах и назвала ее "сильным лидером", которая борется за права американцев. Однако оппоненту Камалы - Дональду Трампу - такая позиция не понравилась и он резко высказался в адрес звезды, написав, что ненавидит ее. Однако некоторые звезды поддержали Тейлор и осудили реакцию Трампа.

Личная жизни Тейлор Свифт

Но если Свифт достаточно активно выражает свою общественную позицию, то относительно личного говорить не любит. Говорят, что у нее было много романов, где ей разбивали сердце. Например, первые публичные отношения были с Джо Джонасом, который решил сказать ей о расставании в телефонном разговоре.

Затем звезду заметили в компании актера Тейлора Лотнера. Пара познакомилась во время съемок в комедии "День святого Валентина", но артистка вскоре сама завершила эти отношения. Впоследствии Тейлор начала встречаться с лидером группы "One Direction" Гарри Стайлзом, но роман длился недолго.

Сейчас сердце исполнительницы завоевал футболист Трэвис Келси. Пара старается больше проводить времени вместе: Трэвис приходит на концерты Тейлор, а она - на его игры.

Напомним, ранее стало известно, что Тейлор Свифт установила новый рекорд.

