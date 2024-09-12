Она получила множество наград.

Американская певица Тейлор Свифт стала самой титулованной сольной исполнительницей в истории премии MTV Video Music Awards, выиграв семь наград на прошедшей церемонии и доведя общее количество своих трофеев до 30.

Это сравнивает ее с рекордом Бейонсе, хотя в число наград включены победы Бейонсе с группой Destiny's Child и супергруппой The Carters, которую она создала с мужем Jay-Z. Как сольная артистка, у Бейонсе 25 наград.

На втором месте по числу побед на VMA находится Мадонна с 20 наградами, а следом идет Леди Гага с 19.

Получая награду за лучшее сотрудничество с Post Malone за песню "Fortnight", Свифт отдала дань уважения Нью-Йорку в 23-ю годовщину:

"Проснувшись сегодня утром в Нью-Йорке 11 сентября, я вспомнила, что произошло 23 года назад. Все, кто потерял близкого человека, и все, кого мы потеряли. Это самое главное сегодня".

Позже, принимая награду за "Видео года", поп-звезда поблагодарила своих поклонников за поддержку и призвала всех старше 18 лет зарегистрироваться для участия в предстоящих президентских выборах.

Напомним, Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Харрис на выборах в США.

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