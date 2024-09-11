Певица назвала кандидатку в президенты "сильным лидером".

Крупнейшая звезда современности, американская певица Тейлор Свифт объявила, за кого будет голосовать на президентских выборах в США в 2024 году. Артистка с 283 миллионами подписчиков в сети публично поддержала Камалу Харрис.

В своем Instagram знаменитость опубликовала пост, в котором рассказала, что посмотрела дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, потому что считает это обязанностью избирателя. Она призвала американцев ознакомиться с позицией каждого политика, чтобы сделать свой выбор.

Однако от себя добавила, что будет поддерживать именно Харрис и кандидата в вице-президенты от нее Тимоти Уолза. Свифт убеждена, что кандидатка от Демократической партии борется за права людей и она, по ее мнению, "талантливый лидер".

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"Я буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права, и потому, что, по моему мнению, нужен воин, чтобы их отстаивать. Я считаю, что она сильный, талантливый лидер, и я верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос. Меня очень ободрил и поразил выбор ее напарника - Тимота Уолза, который десятилетиями отстаивал права ЛГБТК +, ЭКО и права женщин относительно собственного тела", - заявила певица.

В дополнение, Тейлор вспомнила, как Трамп в своей предвыборной кампании использовал ее фейковые изображения, созданные искусственным интеллектом. Таким образом, он пытался показать, что артистка якобы поддерживает его кандидатуру. Однако звезда опровергла это и отметила, что его поступок стал одной из причин, почему она не будет голосовать за него.

"Это действительно вызвало у меня беспокойство относительно ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что я должна быть очень прозрачной относительно своих фактических планов как избирателя на эти выборы", - отметила знаменитость.

Отметим, что свой пост исполнительница подписала так: "Тейлор Свифт, бездетная женщина с кошками". Она дополнила его фотографией со своим котом Бенджамином Баттоном.

Эта подпись является отсылкой к комментарию кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джеймса Вэнса. Он так назвал избирателей Демократической партии.

К слову, в ночь на 11 сентября в Филадельфии состоялись дебаты между Трампом и Харрис. Они длились 90 минут, в зале без зрителей. Политики высказывали свою позицию относительно войны в Украине, диктатора Путина, экономических проблем США и тому подобное. Сами выборы состоятся 5 ноября.

Напомним, ранее White Stripes подали в суд на Трампа за присвоение их песни "Seven Nation Army". Кандидат в президенты использовал песню группы в своей предвыборной кампании.

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