Во время своего выступления артист рассказал, что сейчас занимается изучением языка с украинкой.

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин, который после начала полномасштабного вторжения осудил путинский режим и уехал из РФ, в очередной раз продемонстрировал свою поддержку Украине. Артист спел на украинском языке хит Степана Гиги.

Произошло это во время одного из последних выступлений знаменитости, однако неизвестно где именно. Присутствующие на концерте Галкина сняли момент на камеру и обнародовали видео в TikTok.

На кадрах, которые распространили в сети, видно, что сначала Галкин на украинском общается со зрителями. Он рассказал, что сейчас подробнее и совершеннее начал изучать украинский. Для этого он обратился за помощью к носителю языка - украинской преподавательнице.

"Сейчас хочу восстановить и углубить свои знания. Поэтому изучаю сейчас украинский язык с учительницей из Украины, с носительницей украинского языка", - заявил комик.

После этого на видео видно, как юморист исполняет известную украинскую песню "Цей сон", которую поет на своих концертах Степан Гига. Зал поддержал Галкина громкими аплодисментами и возгласами. Кстати, это уже не впервые Максим поет на украинском. Он и до этого ранее исполнял другие украинские хиты. Невозможно не заметить, что со временем его украинский стал лучше и ему все легче петь на этом языке.

Отметим, что с началом большой войны артист с женой - певицей Аллой Пугачевой - публично поддержали Украину и открыто раскритиковали кровавую политику Кремля. С детьми они уехали в Израиль. Из-за протеста против правления Путина Галкина признали в РФ "иноагентом". Однако он и дальше продолжает реагировать на события в Украине и выражает поддержку нашему народу.

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как сейчас выглядит 75-летняя Алла Пугачева. Он поделился новой фотографией любимой жены.

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