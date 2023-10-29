Звезду сериала "Друзья" нашли мертвым в его дому, выяснили журналисты.

Американо-канадский актер Мэтью Перри, сыгравший роль Чендлера в популярном сериале "Друзья", найден мертвым.

Актера в субботу, 28 октября нашли мертвым в его доме в американском городе Лос-Анджелес в гидромассажной ванне, и на месте происшествия не было наркотиков, пишет Los Angeles Time, ссылаясь на сведения источников в правоохранительных органах.

Причина смерти Перри будет известна позже, продолжается расследование. По сведениям TMZ, источники в правоохранительных сообщили, что актер "похоже, утонул".

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"Нам рассказали, что Мэтью вернулся домой где-то утром..., и вскоре после этого он отправил своего помощника по поручению. Нам сказали, что когда помощник вернулся примерно через два часа, он увидел, что Мэтью не отвечает... и позвонил в 911... Наши источники говорят, что первые службы быстрого реагирования прибыли на вызов из-за остановки сердца. Непонятно, где именно это произошло", - говорится в материале.

В Warner Bros. TV, которая спродюсировала сериал "Друзья", уже отреагировали на смерть Перри. "Мы опустошены смертью нашего дорогого друга Мэтью Перри. Мэтью был невероятно талантливым актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Television Group. Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей. Это неприятный день, и мы выражаем свою любовь его семье, его близким и всем его преданным поклонникам, - отмечается в заявлении, которое опубликовал The Hollywood Reporter.

Кто такой Мэтью Перри - краткая биография

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в городе Уильямстаун, расположенном в американском штате Массачусетс. Свою карьеру в голливудском кино начал в середине 80-х годов, но самым выдающимся достижением стала его роль Чендлера Бинга в культовом ситкоме "Друзья" (с 1994 по 2004 год снято 236 серий).

Известный своим юмористическим мастерством, Перри получил известность как непревзойденный комедийный актер. Кроме друзей, снимался в кино и участвовал в ряде телепроектов.

У актера были проблемы с наркотиками. В октябре прошлого года в журнале People было опубликовано интервью Перри, в котором он рассказал, что едва не умер от передозировки - был в коме две недели под наблюдением врачей. Он также поделился, что из-за разрыва толстой кишки перенес почти полтора десятка операций.

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