Актриса дубляжа показала, как она создает свои пародии.

Украинская актриса дубляжа Екатерина Сергеева, которая недавно сделала забавную пародию на Ани Лорак и ее интервью, высмеяла российскую пропагандистку Маргариту Симоньян. В студии "Сніданку з 1+1" она рассказала о том, как придумала дубляж для певицы-предательницы.

"Я в какой-то момент просто решила делать то, что мне нравится, то, что мне отзывается. И, так сказать, как сейчас очень актуально говорить, какая-то все равно идет работа на своем фронте... Я бы никогда не подумала, что это прям требование аудитории... Я поняла, что люди настолько хотели высказаться", - отметила Сергеева.

Она как раз пишет тексты к пародиям. По словам актрисы, изначально она заранее готовилась к записи, впрочем сейчас она уже может импровизировать. Ведущие "Сніданку" попросили ее показать мастер-класс и сделать пародию на Симоньян. Сергеева быстро сориентировалась и издала текст от имени пропагандистки

"Меня уже немного воротит саму от себя. Столько врать, поверьте, это нелегко. И мне заплатили за три дня лжи, а я работаю круглый год. Так что, знаете, это несправедливо, согласитесь. Если честно, настолько уже воняет от этой всей лжи и от вас уважаемые, собравшиеся здесь в студии, этакая огромная ложь вокруг. Давайте, может, как-то мы это завершим и мне наконец доплатят", - спародировала Симоньян актриса дубляжа.

Пародия на Лорак - лучшие версии

В апреле этого года Ани Лорак дала интервью российской журналистке и оправдалась за побег из Украины. Она прикрывалась Богом, плакала и не могла назвать войну войной.

Со временем на Лорак начали появляться пародии. Одним из первых певицу высмеял Анатолий Анатолич, потом позорное интервью получило "украинский дубляж" от Екатерины Сергеевой.

Актриса насмешила сеть, видео стало "вирусным". Впоследствии Сергеева сделала вторую часть пародии, которая также оказалась смешной.

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